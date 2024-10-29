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Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовном наказании за нелегальную миграцию

Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, итоговом, чтении законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

В законопроекте указано, что нарушителей будут привлекать к ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Также авторы инициативы предложили отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц либо для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности.

Документ также устанавливает нижний предел в 2 года за организацию незаконного въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства. Нынешние нормы предусматривают только наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Вместе со сроком осужденные будут должны выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Документ предусматривает, что иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном режиме только после трех лет брака с гражданами РФ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ужесточение наказаний для иностранцев не противоречит Конституции.

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