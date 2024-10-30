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В МВД поддержали ужесточение наказания для организаторов незаконной миграции

Колокольцев поддержал ужесточение наказания организаторам нелегальной миграции

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал ужесточение наказания правоохранителям за организацию нелегальной миграции. Об этом он сообщил на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что еще «не изжиты факты участия сотрудников полиции» в легализации приезжих.

«Считаю очень актуальным решение законодателей многократно увеличить срок уголовного наказания за это», — подчеркнул министр.

По словам Колокольцева, число иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории России, с 2015 года уменьшилось в четыре раза.

Накануне Госдума приняла сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее депутат Яровая сообщила о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией.

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