Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

МЧС: в поселке Озерный в Коми горит крыша жилого дома, эвакуированы 40 человек

close
Телеграм-канал «МЧС Республики Коми»

Крыша трехэтажного дома загорелась в населенном пункте Озерный республики Коми, были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что возгорание локализовали.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома. Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей», – говорится в заявлении ведомства.

Для жильцов подготовили пункты временного размещения. По предварительной информации, никто не пострадал.

9 ноября в оздоровительном комплексе в Челябинской области произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети.

Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами