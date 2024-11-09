В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

Крыша трехэтажного дома загорелась в населенном пункте Озерный республики Коми, были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что возгорание локализовали.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома. Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей», – говорится в заявлении ведомства.

Для жильцов подготовили пункты временного размещения. По предварительной информации, никто не пострадал.

9 ноября в оздоровительном комплексе в Челябинской области произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети.

Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.