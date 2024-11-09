В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

Крыша трехэтажного дома загорелась в населенном пункте Озерный республики Коми, были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание локализовали.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома. Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей», – говорится в заявлении ведомства.
Для жильцов подготовили пункты временного размещения. По предварительной информации, никто не пострадал.
9 ноября в оздоровительном комплексе в Челябинской области произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети.
Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.
До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.
Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.
Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.