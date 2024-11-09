Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Челябинском из оздоровительного центра эвакуировали 80 человек

Из челябинского оздоровительного центра эвакуировали 80 человек из-за пожара

close
Телеграм-канал «МЧС Челябинской области»

В оздоровительном комплексе в Челябинской области в ночь на 9 ноября произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Уточняется, что причиной инцидента стал загоревшийся зарядник для телефона. Произошло короткое замыкание.

«Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек», — говорится в публикации.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами