Под Челябинском из оздоровительного центра эвакуировали 80 человек

В оздоровительном комплексе в Челябинской области в ночь на 9 ноября произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Уточняется, что причиной инцидента стал загоревшийся зарядник для телефона. Произошло короткое замыкание.

«Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек», — говорится в публикации.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.