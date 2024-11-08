В Москве выгорел мебельный салон

На юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада. Об этом сообщило МЧС Москвы в своем Telegram-канале.

Загоревшееся здание было одноэтажным и находилось на Варшавском шоссе. В борьбе с огнем на складе приняли участие 24 специалиста МЧС России и 6 единиц техники.

Пожар на юге Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, пострадавший мебельный салон выгорел полностью. Источники телеканала сообщили, что в начале пожара в здании находились два человека, однако никто из них не пострадал.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1917 года постройки.