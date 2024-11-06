В центре Москвы спасатели тушат жилой дом 1917 года постройки

В центре Москвы пожарные тушат жилой дом, построенный в 1917 году. Об этом сообщило региональное ведомство МЧС.

Жилой дом, где начался пожар, находится на 3-й Тверской Ямской улице. В нем загорелись перекрытия между четвертым и пятым этажами. Кроме того, огонь охватил перекрытия между пятым этажом и чердаком, а также одну из квартир.

Как передает ТАСС, возгоранию предшествовал взрыв. На место пожара уже приехали спасатели, они ликвидируют возгорание. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало.

Утром в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару, в ходе которого не выжил один человек и пострадали трое.

Вскоре в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно ликвидировать последствия возгорания.

Ранее в Карачаево-Черкесии случился взрыв газа в многоквартирном доме.