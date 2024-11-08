Посольство России в Нидерландах посоветовало не ездить в Амстердам

Посольство России в Нидерландах дало россиянам рекомендации воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там беспорядками. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в российской дипмиссии добавили, что тем, кто уже находится в городе, следует соблюдать осторожность.

8 ноября сообщалось, что поводом для погрома в Амстердаме в день матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби Тель-Авив» могли стать распространившиеся в интернете видео, на которых неизвестные срывают флаги Палестины.

Во время атак на болельщиков «Маккаби» скрывшие лица за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ начнет спасательную операцию в Нидерландах после нападения на израильтян.