Стали известны возможные причины нападения на израильтян в Амстердаме

Поводом для нападения на израильтян в Амстердаме в день матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби Тель-Авив» могли стать распространившиеся в интернете видео, на которых неизвестные срывают флаги Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После окончания встречи на израильских болельщиков напали люди в масках, которые кричали пропалестинские лозунги. Известно как минимум о десяти раненых. Также с некоторыми израильтянами не могут связаться родные.

Во время атак на болельщиков «Маккаби» скрывшие лица за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Футбольный матч между «Аяксом» и «Маккаби» завершился со счетом 5:0 в пользу нидерландской команды.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ начнет спасательную операцию в Нидерландах после нападения на израильтян.