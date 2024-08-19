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На Камчатке намерены ввести режим повышенной готовности из-за пеплопада

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

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«Роскосмос»

В Усть-Камчатском районе вводится режим повышенной готовности из-за возможного повторного пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор Владимир Солодов отметил необходимость повышения готовности, поскольку изменения направления ветра и погодных условий могут усугубить ситуацию.

«Мы должны быть готовы оперативно реагировать в любых условиях», — подчеркнул он.

По информации главы Усть-Камчатского района, во время пеплопада 18 августа пострадавших не было. По данным Бондаренко, система жизнеобеспечения населения и бизнеса не пострадала.

Жалоб на здоровье в медицинские учреждения не поступало. Для подготовки социальных объектов к рабочей неделе была задействована поливомоечная техника.

Выбросу присвоен красный цветовой код, что указывает на опасность для воздушного движения. Накануне Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 12 километров, а в поселке Усть-Камчатск произошли пеплопады. В понедельник выбросы достигли 4,5 километра над уровнем моря.

Вулкан находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее ученые создали искусственный «вулкан» для изучения извержения магмы.

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