Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«На зубах скрипит пепел»: жители Камчатки — об извержении вулкана

На Камчатке поселок накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч

close
Предоставлено «Газете.Ru»

Жители поселка Усть-Камчатска привыкли к извержениям вулкана Шивелуч, но стараются без необходимости не выходить из дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Любовь.

«Поселок покрыт плотным слоем пепла. В течение практически целого дня сыпет пепел. Люди ходят в масках, т.к. дышать тяжело, на глазах и во рту, на зубах чувствуется, пепел скрипит, как цементная крошка. Закрыли с обеда школы и садики. Население старается не выходить из дома. Местные люди уже привыкшие, так как довольно часто наш Шивелуч извергается. Все зависит от направления ветра и силы извержения вулкана. Мы не паникуем. Запасы воды и продуктов есть. Магазины работают в штатном режиме», — сказала она.

Другая жительница Галина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что из-за возникшего тумана не видно поселок на другом берегу.

«На улице полтора сантиметра пепла. Я на улицу не рискнула выйти. Но люди ходят, им деваться некуда, у всех работа. Нам не привыкать. Туман из пепла такой, что Крутоберегово не видно, это другой берег, но он недалеко», — пояснила она.

Днем 7 ноября на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, он выбросил столб пепла на высоту до 11 км. Из-за извержения Шивелуча была закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

К 8 ноября вулкан произвел уже три выброса пепла. В результате последнего пепловое облако начало перемещаться между поселками Усть-Камчатск и Ключи.

Ранее на вулкане Эбеко на Курильских островах зафиксировали пепловый выброс.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами