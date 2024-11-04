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В Индонезии из-за извержения вулкана закрыли четыре аэропорта

ANTARA: четыре аэропорта на острове Флорес приостановили работу из-за вулкана

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Четыре аэропорта на острове Флорес, расположенном в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, приостановили отправку и прием самолетов из-за извержения вулкана. Об этом пишет новостное агентство ANTARA.

По информации журналистов, в стране «проснулся» вулкан Левотоби. Он начал извергать раскаленную лаву и песок, в результате чего дома жителей находящейся рядом деревни Клатанло получили повреждения. Пострадали несколько человек, 10 из которых спасти не удалось.

«Четыре аэропорта были закрыты», — сообщил представитель государственного агентства по организации авиационной навигационной службы AirNav Indonesia И Ньоман Ока Вираман, слова которого приводятся в материале.

Он пояснил, что воздушные гавани приостановили работу из-за опасности вулканического пепла для самолетов.

31 октября Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области заявило, что вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой до 2,5 км. В результате пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти км.

Ранее российские ученые определили дату самого мощного извержения вулкана на Земле за последние 10 000 лет.

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