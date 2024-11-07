На Камчатке произошло мощное извержение вулкана

На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч, он выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщает на сайте камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шлейф пепла протянулся на 22 км на восток от Шивелуча. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

Из-за извержения Шивелуча закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.

В конце октября сильный ветер поднял пепел с его южных склонов на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф ресуспендированного пепла простирался примерно на 380 км к востоку-северо-востоку от вулкана.

Ранее в России определилиэ дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 000 лет.