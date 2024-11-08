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Уровень доверия россиян Путину за неделю вырос

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,4% россиян и 76,5% одобряют деятельность президента

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину вырос на 1,2 процентных пункта за последнюю неделю и достиг 79,4%. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты организации задали участникам исследования вопрос о доверии главе государства, на который положительно ответили 79,4% респондентов.

«Уровень одобрения деятельности президента увеличился с прошлой недели на 1,3 п. п. и составляет 76,5%», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Представители центра также поинтересовались у опрошенных, как они относятся к деятельности правительства РФ. Так, 50,2% респондентов (плюс 0,8 п. п.) одобряют ее. При этом о работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно высказались 51,6% участников исследования (минус 0,5 п. п.). О доверии главе кабинета министров заявили 60,8% респондентов (плюс 0,7 п. п.).

Исследование проводилось в период с 28 октября по 3 ноября. Всего в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

1 ноября Путин заявил, что перед РФ стоят большие задачи, но за этими крупными проектами и важными проблемами не стоит забывать о нуждах россиян.

Ранее в Кремле рассказали о комплексной работе Путина на посту главы государства.

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