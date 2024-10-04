Песков рассказал о комплексной работе Путина на посту президента

Президент РФ Владимир Путин при выполнении обязанностей главы государства работает комплексно, при этом решение вопросов из гражданской и военной сфер постоянно пересекается. Об этом во время брифинга рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это (говорить о разделении работы российского лидера на гражданскую и военную сферы — «Газета.Ru») возможно. Очень много взаимосвязанных вопросов, все имеет свое экономическое выражение, поэтому [Путин] работает комплексно», — отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, сколько времени глава государства тратит на решение военных вопросов, а сколько — на решение гражданских вопросов.

При этом во время мероприятия корреспонденты обратили внимание, что результаты последнего из проведенных сотрудниками ВЦИОМ социологического опроса свидетельствуют о том, что сейчас работу Путина в качестве главы государства одобряют 73,6% граждан. Также, по информации аналитиков, в ходе исследования о доверии российскому лидеру заявили 77,2% респондентов.

Ранее Путин признался, что не может нормально организовать свой рабочий день.