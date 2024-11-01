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Путин призвал не забывать о нуждах россиян

Путин: регионы за достижением крупных проектов не должны забывать про россиян

Большие задачи стоят перед Россией, но за этими крупными проектами и важными проблемами не стоит забывать о нуждах россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым, его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что в стране есть острые вопросы, занимающие «все общественное сознание», например, специальная военная операция, а также крупные проекты развития судостроения, авиации.

«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», — сказал глава государства.

Путин призвал глав регионов не забывать про вопросы, которые свою актуальность не потеряли и являются для людей очень важными.

30 октября Владимир Путин поручил министру транспорта Роману Старовойту внимательно следить за ситуацией с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.

Путин оценил ситуацию с сохранением доли сельского населения в РФ.

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