Губернатор Курганской области рассказал о поручении ликвидировать диаспоры за сутки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что полтора года назад давал поручение ликвидировать диаспоры за сутки. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Царьград».

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица», — сказал глава региона.

Он отметил, что это «не жестко», а «правильно». Как пояснил чиновник, страна, которая желает, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна защищать себя.

Также он сообщил, что в Курганской области почти нет мигрантов. Сейчас она является регионом транзита иностранных работников, которые едут через его территории работать в более крупные регионы страны, добавил Шумков.

7 ноября президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что мигранты не будут вызывать неприятия в стране, если будут знать и соблюдать законы.

Ранее Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» фиктивного брака с мигрантами.