Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» с мигрантами

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал противодействовать вовлечению пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!» — сказал Володин на заседании.

1 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов».

Также председатель СК России Александр Бастрыкин призвал не давать возможности скрыться совершившим преступления мигрантам.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.