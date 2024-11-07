Путин раскритиковал некоторые страны за высокомерие

На встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин отметил, что высокомерие является одним из самых разрушительных качеств в современном мире и что для России это нехарактерно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самое вредное, деструктивное, что проявляется в сегодняшнем мире – это высокомерие, отношение к кому-то свысока, желание бесконечно и навязчиво поучать», – сказал Путин, отметив, что России никогда не было свойственно высокомерие.

«И мы видим, что наш подход продуктивен», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что современная политика в области мировой экономики и безопасности продолжает носить неоколониальный характер.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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