Путин назвал расистским стереотип о «цивилизованном Западе»

Президент России Владимир Путин охарактеризовал стереотип, согласно которому «цивилизованный Запад» считается развитым миром, а другие народы воспринимаются как варвары, как расистский, поскольку неравенство всегда влечет за собой негативные последствия. Он озвучил эту позицию на пленарной сессии клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

По его словам, в течение нескольких веков в западноцентричной культуре сложились определенные клише и стереотипы, создавшие своего рода иерархию: развитый мир и прогрессивное человечество должны рассматриваться как идеал, а отсталые и нецивилизованные народы — как те, кто обязан беспрекословно подчиняться указаниям стоящих якобы выше них в иерархии.

Путин охарактеризовал это как «оболочку для жесткого колониального подхода», служащего для эксплуатации большинства населения мира.

«Но беда в том, что эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих, и это тоже серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития», — подчеркнул он.

В ходе выступления Путин также выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал геополитическую жадность Запада истоком современных конфликтов.