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Путин рассказал, как пользуется интернетом: «иногда нажимаю несколько кнопок»

Путин признал, что пользуется интернетом «очень примитивным способом»

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании клуба «Валдай», что иногда пользуется интернетом и делает это «очень примитивным образом». Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

«Очень примитивным образом [пользуюсь]. Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — сказал Путин, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии.

Главу государства затем спросили, «нашими» ли поисковыми системами он пользуется.

«Вашими, вашими», — ответил президент.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В ходе выступления Путин подчеркнул ,что использование интернета должно опираться на суверенные алгоритмы. Он добавил, что Россия должна стремиться к этой цели.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал развивать суверенный искусственный интеллект.

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