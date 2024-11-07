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Путин призвал развивать суверенный искусственный интеллект

Путин: Россия должна развивать суверенный искусственный интеллект

Россия должна сосредоточить усилия на развитии своего собственного суверенного искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на пленарном заседании клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что такие компании, как «Сбер» и «Яндекс», успешно действуют в этой области.

По словам Путина, искусственный интеллект представляет собой ключевой инструмент для развития, прежде всего в экономике, а также в других сферах. С учетом того, что уровень безработицы в стране остается минимальным — всего 2,4% — наблюдается недостаток рабочей силы, поэтому развитие ИИ поможет решить эту проблему. Президент считает это одним из приоритетных направлений для России.

Он также отметил, что существуют определенные угрозы, и стране необходимо создавать свои собственные платформы. Именно этим она и будет заниматься.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.

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