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Путин высказался о принципах использования интернета в РФ

Путин: использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах

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Алексей Даничев/РИА Новости

Использование интернета должно опираться на суверенные алгоритмы, и страна должна стремиться к этой цели. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться», – отметил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме того, российский лидер заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии своего собственного суверенного искусственного интеллекта. По словам Путина, искусственный интеллект представляет собой ключевой инструмент для развития, прежде всего в экономике, а также в других сферах.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал геополитическую жадность Запада истоком современных конфликтов.

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