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Путин заявил, что человечеству грозит утрата традиционных ценностей

Путин: человечеству грозит погружение в анархию и утрата традиционных ценностей

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Александр Казаков/РИА Новости

Перед человечеством стоит угроза погружения в пучину агрессивной анархии и утраты традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Погружение человечества в анархию, отказ от традиционных ценностей, отказ от основных принципов демократии. Все чаще демократию понимают не как власть большинства, а как власть меньшинства», – сказал глава государства.

По его мнению, западный либерализм трансформировался в проявление крайней нетерпимости и агрессии. Он стал враждебным к любым альтернативным, суверенным и независимым идеям, подчеркнул президент РФ.

Также глава государства отметил, что призывы Запада к нанесению стратегического поражения России свидетельствуют о его авантюризме.

До этого Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о приближении к «опасной черте».

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