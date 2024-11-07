Президент России Владимир Путин заявил о приближении мира к «опасной черте». Соответствующее заявление он сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

«Мы подошли к опасной черте», — сказал глава государства.

По словам лидера РФ, призывы Запада нанести стратегическое поражение Российской Федерации, имеющей крупнейший арсенал ядерного оружия, «демонстрирует запредельный авантюризм» некоторых западных политиков.

Он также отметил, что «такая слепая вера» стран Запада в свою безнаказанность и исключительность «может обернуться мировой трагедией».

В июне Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием. По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

В том же месяце Путин призвал не доводить Российскую Федерацию до применения ядерного оружия. Он предупредил, что РФ «применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

С 4 по 7 ноября в Сочи проходит XXI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году его тема: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее Путин заявил о желании Запада ликвидировать Россию в ее нынешнем виде.