Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

Путин нашел предпосылки мировой трагедии в вере Запада в свою безнаказанность

Президент России Владимир Путин заявил о приближении мира к «опасной черте». Соответствующее заявление он сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

«Мы подошли к опасной черте», — сказал глава государства.

По словам лидера РФ, призывы Запада нанести стратегическое поражение Российской Федерации, имеющей крупнейший арсенал ядерного оружия, «демонстрирует запредельный авантюризм» некоторых западных политиков.

Он также отметил, что «такая слепая вера» стран Запада в свою безнаказанность и исключительность «может обернуться мировой трагедией».

В июне Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием. По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

В том же месяце Путин призвал не доводить Российскую Федерацию до применения ядерного оружия. Он предупредил, что РФ «применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

С 4 по 7 ноября в Сочи проходит XXI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году его тема: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее Путин заявил о желании Запада ликвидировать Россию в ее нынешнем виде.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами