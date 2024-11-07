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Путин предрек сложные 20 лет

Путин предупредил, что следующие 20 лет могут быть для мира более сложными

Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По его словам, следующие 20 лет будут не менее, а «более сложными».

«Нам с вами также выпало жить в эпоху <…> революционных перемен», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что не достаточно лишь осмыслять происходящее. Президент подчеркнул, что надо быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века.

Встреча международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Среди ее тем: прочный мир, всеобщая безопасность и равные возможности для развития разных стран.

4 ноября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на симпозиуме «Создавая будущее» признал, что диалог о принципах сосуществования государств в многополярном мире по вине коллективного Запада идет тяжело.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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Заседание клуба «Валдай» 2024
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