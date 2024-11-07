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Песков высказался о возможности поставок газа через Украину

Песков: транзит газа через Украину зависит от покупателей, продавец есть

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопрос о дальнейшем транзите газа в Европу через Украину после Нового года зависит от наличия покупателей, при этом продавец имеется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа», — сказал Песков.

Он отметил, что не располагает детальной информацией о продлении контракта на прокачку газа через Украину, отметив, что это вопрос корпоративного характера. Он также подчеркнул, что Россия осведомлена о решении Украины не продлевать контракт.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что европейские потребители российского газа в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

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