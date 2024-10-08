Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба

Киев и Братислава создадут восточно-европейский энергетический хаб. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо, запись которой опубликована на YouTube-канале украинского кабмина.

По словам Шмыгаля, стороны договорились создать, используя украинские газохранилища, восточно-европейский энергетический хаб. Кроме того, Украина и Словакия будут сотрудничать в сфере атомной энергетики.

Украинский премьер-министр также сообщил, что Киев и Братислава работают над модернизацией электрического интерконнектора «Мукачево — Вельке-Капушаны», которая завершится в 2028 году.

7 октября Фицо заявил в Ужгороде, что Словакия намерена предложить Европейскому союзу начать поиск системного решения проблемы нехватки электроэнергии на Украине.

28 сентября сообщалось, что предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время конфликта из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина запросила энергетическую помощь сразу у трех стран ЕС.