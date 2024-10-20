В МИД РФ сделали заявление об отказе Украины от транзита российского газа

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил агентству РИА Новости, что европейские потребители российского газа в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите.

Отвечая на вопрос о том, как РФ продолжит выполнять свои обязательства по экспорту в Европу, дипломат отметил, что российские компании являются надежными поставщиками и «всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства, в том числе по поставкам газа в европейские страны». По словам Полищука, при том, что Украина не хочет продлевать транзит через свою территорию, в Киеве не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки.

«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях», — сказал дипломат.

17 октября издание «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщало, что Киев обсуждает с Баку альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России. Отмечалось, что переговорами это пока сложно назвать, поскольку конкретных предложений еще не было ни от одной из сторон.

По оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, для Украины прекращение транзита может означать потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов.

Ранее Россия опередила США по поставкам газа в Евросоюз.