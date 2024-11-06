На одном из факультетов МГУ ввели противоэпидемические меры

На физическом факультете МГУ были введены противоэпидемические меры, а студенты переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию факультета.

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры», — говорится в официальном сообщении.

В администрации факультета отметили, что дистанционное обучение будет продолжаться до 23 ноября включительно. Причины введения этих мероприятий не уточняются.

Сегодня Роспотребнадзор по Москве начал эпидемиологическое расследование из-за случая заражения корью у студента в общежитии МГУ имени М. В. Ломоносова.

В конце октября в Перми была зафиксирована вспышка кори, затронувшая 14 человек, которые заразились инфекцией после цыганской свадьбы, состоявшейся в городе. Все заболевшие не имели вакцинации.

До этого первые случаи кори были зарегистрированы в Приморском крае. С целью предотвращения дальнейшего распространения болезни в регионе были организованы мероприятия для выявления заболевших, а также тех, кто мог контактировать с ними и иметь подозрения на инфекцию.

До этого сообщалось, что в России за 6 месяцев зафиксировали почти 8 тысяч случаев заражения корью.