В Приморье врачи зарегистрировали первые случаи кори

В Приморском крае зафиксировали первые случаи заболевания корью. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Больные корью выявлены во Владивостоке. В основном, это завозные случаи. Для предотвращения распространения заболевания в крае проводятся мероприятия, которые позволят определить заболевших, граждан с подозрением на корь и их контакты.

Сейчас врачи находят приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. При наличии согласия проводится экстренная вакцинация. Также устанавливается медицинский контроль за лицами, находившимися в контакте с больными.

В настоящее время в Приморском крае имеется достаточное количество препаратов для проведения вакцинации.

До этого Роспотребнадзор сообщил о завершении подъема заболеваемости корью в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске начала новой пандемии.

Ранее была названа сумма ущерба от инфекционных заболеваний в России.