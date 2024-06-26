В Приморье врачи зарегистрировали первые случаи кори

В Приморском крае зафиксировали первые случаи заболевания корью. Об этом сообщает сайт правительства региона.
Больные корью выявлены во Владивостоке. В основном, это завозные случаи. Для предотвращения распространения заболевания в крае проводятся мероприятия, которые позволят определить заболевших, граждан с подозрением на корь и их контакты.
Сейчас врачи находят приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. При наличии согласия проводится экстренная вакцинация. Также устанавливается медицинский контроль за лицами, находившимися в контакте с больными.
В настоящее время в Приморском крае имеется достаточное количество препаратов для проведения вакцинации.
До этого Роспотребнадзор сообщил о завершении подъема заболеваемости корью в России.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске начала новой пандемии.
Ранее была названа сумма ущерба от инфекционных заболеваний в России.