Роспотребнадзор проверит сообщения о кори в общежитии МГУ

Роспотребнадзор по Москве начал эпидемиологическое расследование из-за случая заражения корью у студента в общежитии МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается на сайте управления.

«В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М. В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учебное заведение было направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и здании университета, а также экстренной вакцинации лиц, которые могли взаимодействовать с больным. Помимо этого, Роспотребнадзор потребовал временно остановить заселение новых людей в общежитие и ограничить посещение университета для тех студентов и работников, которые ранее не были вакцинированы от кори.

На прошлой неделе вспышку кори зафиксировали в Перми. Там инфекцию подхватили 14 человек сразу после цыганской свадьбы, прошедшей в городе. Они не были вакцинированы.

Первые случаи заболевания корью зафиксировали в Приморском крае. Больных обнаружили во Владивостоке. Для предотвращения распространения заболевания в регионе проводились мероприятия, которые позволяли определить заболевших, граждан с подозрением на корь и их контакты.

Ранее врач Зоя Скорпилева рассказала, как избежать заражения корью.