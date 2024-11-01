В России за полгода около восьми тысяч человек заболели корью

За минувшие полгода в России зафиксировано почти восемь тысяч случаев заражения корью, подобное фиксируется и в странах-соседях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эпидемиолога и инфекциониста, доктора медицинских наук Виктора Малеева, наиболее пугающей выглядит ситуация в Казахстане: там корью заболели 21 тысяча человек.

«Большое количество больных корью остается на всех этапах, и даже в 2024 году много тысяч случаев кори во всех регионах. Говорили, что отдельные регионы элиминировали (исключили. — Прим. «Газеты.Ru») корь, но до сих пор этого не происходит. За 12-месячный период вы видите, что корь фиксируется во многих странах, окружающих Россию: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и так далее», — отметил Малеев на IV Ежегодной конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

Несмотря на наличие вакцины от кори, во многих государствах случаи заболевания все равно фиксируются. Это касается 41 из 53 государств, где есть прививки. Общее число зараженных во всем мире составляет более 500 тысяч подозрительных случаев на корь.

На прошлой неделе вспышку кори зафиксировали в Перми. Там инфекцию подхватили 14 человек сразу после цыганской свадьбы, прошедшей в городе. Они не были вакцинированы.

Ранее врач Зоя Скорпилева рассказала, как избежать заражения корью.