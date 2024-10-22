В Перми зафиксировали вспышку кори после цыганской свадьбы

В Перми зафиксировали 14 случаев заболевания корью после прошедшей в городе цыганской свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пермского округа.

По данным администрации, девять случаев заболевания обнаружили в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района. Еще четыре — в Пермском муниципальном округе. Также корью заболела сотрудница магазина в поселке Чапаевский.

«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — говорится в сообщении.

В июне первые случаи заболевания корью зафиксировали в Приморском крае. Больных обнаружили во Владивостоке. Для предотвращения распространения заболевания в регионе проводились мероприятия, которые позволяли определить заболевших, граждан с подозрением на корь и их контакты.

Ранее россиянам объяснили, как не заразиться корью.