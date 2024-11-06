«Такой же, как Путин»: Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущий президент страны будет обладать такими же качествами, как и Владимир Путин. Однако он подчеркнул, что выбор будущего лидера страны будет зависеть от голосов избирателей, пишет РИА Новости.

«Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за которого вы проголосуете. Выбирать вам», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», отвечая на вопрос о том, каким будет будущий президент РФ.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия станет могущественной, здоровой и крупнейшей страной, которая будет проявлять уважение к другим государствам и стремиться находить партнеров для взаимовыгодного сотрудничества во всех направлениях.

В сентябре актриса Эвелина Бледанс заявила, что один из ее двух сыновей станет президентом России. Причиной такого мнения звезды стал астрологический прогноз, которым, по ее словам, она придает большое значение. Актриса подчеркнула, что она верит, что один из ее сыновей может стать главой государства, и ждет, когда это случится.

Ранее Песков рассказал о предпочтениях Путина насчет своего преемника.