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Песков высказался о предпочтениях Путина насчет своего преемника

Песков сообщил, что Путин еще не определился с преемником

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что Владимир Путин сообщит о предпочтениях насчет своего преемника в нужное время, но решение останется за россиянами.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что Путин еще не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, он не заявлял об этом.

«Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита — это удел, точнее заработок разных политологов и так далее», — заявил представитель Кремля, отметив, что это «не тема повестки дня вообще».

По его словам, «на рабочем уровне никакой темы транзита нет», у президента очень много дел, в частности ситуация с коронавирусом.

На вопрос о соперниках президента Песков заявил, что на Западе готовы «черта лысого достать», чтобы представить его как конкурента Путина. Песков считает, что западное информационное пространство «совсем несвободное» и «выполняет функции агента» отечественных спецслужб, своих властей.

«И многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы в России был другой президент <...> который не будет говорить про красные линии, <...> который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, <...> который разрешит гей-парады <...> который будет разбазаривать российскую территорию», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал об уникальности харизмы Путина.

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