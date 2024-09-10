Актриса рассказала о будущем президенте России

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что один из ее двух сыновей станет президентом России. Ее слова приводит издание «Страсти».

Причиной такого мнения звезды стал астрологический прогноз, которым, по ее словам, она придает большое значение. Актриса подчеркнула, что она верит, что один из ее сыновей может стать главой государства, и ждет, когда это случится.

«В своей маленькой стране наших особенных людей он уже президент», — рассказала актриса о своем сыне Семене, у которого, по ее словам, уже есть «миллионая армия сторонников».

До этого Бледанс заявила, что обладает экстрасенсорными способностями, однако не пользуется ими. По ее словам, она заряжается энергией от цветов, камней и водоемов, и ежедневно подключается к энергетическим потокам дома для восстановления сил.

Ранее Бледанс стала жертвой урагана в Подмосковье.