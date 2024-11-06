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Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка»

Путин дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка»

Президент России Владимир Путин запустил процесс спуска атомного ледокола «Чукотка» на воду. Торжественная церемония прошла в среду на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, при этом команду на спуск Путин отдал в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков сообщил президенту о готовности судна к спуску, отметив, что акт готовности подписан, спусковая команда подготовлена и оборудование проверено. После этого он запросил разрешение на спуск «Чукотки».

«Спуск разрешаю!» — ответил Путин.

После его одобрения Пучков дал указание капитану завода проверить акваторию, а начальнику стапельного цеха — осмотреть спусковое устройство и перерезать задержник.

Затем, по команде «Пошел!» и в сопровождении фанфар и восторженных аплодисментов, атомный ледокол «Чукотка» официально был спущен на воду.

«Здорово! Я всех поздравляю еще раз!» – сказал президент.

В августе этого года торжественная церемония подъема российского флага и приема в состав Тихоокеанского флота новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» состоялась на Камчатке.

Ранее стало известно, что первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ в 2025 году.

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