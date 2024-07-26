Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота

Торжественная церемония подъема российского флага и приема в состав Тихоокеанского флота новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» состоялась на Камчатке. Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников, передает РИА Новости.

«Сегодня в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корабля ледового класса «Евпатий Коловрат», — сообщил капитан.

Колесников добавил, что новый ледокол построили на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».

Помимо «Евпатия Коловрата», в корабельный состав Тихоокеанского флота также был принят рейдовый катер «РК-2188».

Ледокол «Евпатий Коловрат» прошел полный цикл испытаний, которые были запланированы представителями завода-изготовителя. Кроме того, специалисты провели полную проверку всех мореходных качеств ледокола, а также маневренность, аэронавигационное оборудование и работу всех судовых систем.

Планируется, что ледокол в составе Тихоокеанского флота будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей военно-морского флота РФ в ближней арктической зоне. Среди прочих задач корабля указаны материально-техническое обеспечение и ведение патрулирования территорий.

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