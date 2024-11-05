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Первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ в 2025 году

Боевой ледокол «Иван Папанин» передадут Военно-морскому флоту летом 2025 года

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«Объединенная судостроительная корпорация»

Первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ летом 2025 года. Об этом сообщил ТАСС врио гендиректора предприятия Андрей Быстров.

«До этого ему предстоит пройти ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, и как минимум три месяца займут летные испытания», — сообщил он.

В июне в Минобороны рассказали, что головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») вышел на первые заводские испытания.

Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Газета Asia Times отмечала, что «Иван Папанин» оснащен 76-мм пушкой АК-176МА и опционально контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр», что существенно повышает его боевые возможности. По мнению обозревателя Габриэля Онрада, «Иван Папанин» обеспечит России стратегическое преимущество в Арктике.

Ранее новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота.

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