Рогов заявил об обстреле Энергодара

Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар в Запорожской области, зафиксировано не менее трех прилетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, ВСУ нанесли по городу, являющемуся спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), серию артиллерийских ударов. Общественник призвал граждан перейти в укрытия и сохранять бдительность.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, добавил он.

Накануне заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий сообщил, что украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, однако детонации боеприпаса и возгорания не произошло. Кроме того, по его словам, дрон ВСУ попытался атаковать жилой многоквартирный дом.

В тот же день Минобороны РФ рассказало, что военные сорвали попытку ВСУ захватить Запорожскую АЭС. По данным МО, план Украины по захвату ЗАЭС, обнаруженный в октябре 2024 года, носил название «Короткое замыкание».

Ранее сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ.