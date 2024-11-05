Украинские дроны атаковали дом в Токмаке и гостиницу в Энергодаре

В городе Токмак Запорожской области от взрыва украинского беспилотника пострадал частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

По его словам, атака беспилотника была зафиксирована около 16:00. В секторе частной застройки пострадал жилой дом: в нем выбиты окна, повреждения получил гараж и автомобиль. Пострадавших нет.

После этого атаке беспилотника подверглась гостиница в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. К счастью, детонации боеприпаса и возгорания не произошло. Кроме того, украинская сторона «попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом», что привело к аналогичным последствиям — разрушений и пострадавших нет.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины захватить Запорожскую АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что безопасность ЗАЭС надежно защищена российской армией, а радиационный фон в зоне станции соответствует норме.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС рассказала о защите станции.