Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

ТАСС: инженера ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ по заданию ГУР Украины

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынгу обвинили в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Неустановленный сотрудник ГУР министерства обороны Украины довел до Потынги замысел совершения теракта, заключающийся в производстве 25-26 мая 2023 года взрыва на территории ЗАЭС, планировалось нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС, с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом», — сказал собеседник ТАСС.

Накануне директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаку Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 октября ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС.

Ранее Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами