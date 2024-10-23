Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынгу обвинили в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Неустановленный сотрудник ГУР министерства обороны Украины довел до Потынги замысел совершения теракта, заключающийся в производстве 25-26 мая 2023 года взрыва на территории ЗАЭС, планировалось нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС, с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом», — сказал собеседник ТАСС.

Накануне директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаку Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 октября ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС.

Ранее Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.