В Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, украинские формирования пытались взять ЗАЭС под свой контроль после провала операции по захвату аналогичного объекта на территории Курской области. Как сказал представитель ВС РФ, об этом свидетельствуют обнаруженные в октябре 2024 года планы операции ВСУ с названием «Короткое замыкание». Они попали в распоряжение российских военнослужащих в результате проведения оперативных мероприятий.

«Благодаря упреждающим действиям <...> план захвата станции не был реализован. Напомню, что подобные попытки уже предпринимались украинскими подразделениями в 2022 году», — добавил Кириллов.

Генерал-лейтенант уточнил, что два года назад спецназ Главного управления разведки министерства обороны Украины и иностранные наемники хотели форсировать Каховское водохранилище. Их целью было создание плацдарма, которое ВСУ могли бы использовать для наступления на Запорожскую АЭС. Но в результате им не удалось добиться желаемого.

7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что украинские бойцы планировали взять под свой контроль Курскую АЭС и заминировать ее. Данная операция была частью плана по вторжению ВСУ в Курскую область.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о ежедневных взрывах в районе АЭС в Запорожской области.