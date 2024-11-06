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Аэропорт Махачкалы закрыли на фоне атаки дрона

ТАСС: аэропорт в Дагестане закрыли на неопределенное время из-за атаки дрона

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Mila Demidova/Shutterstock

Аэропорт в дагестанской Махачкале временно прекратил принимать и отправлять рейсы на фоне атаки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора воздушной гавани Саида Рамазанова.

«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время», — прокомментировал ситуацию Рамазанов.

Об атаке на Каспийск ранее рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он рассказал, что в настоящее время в российском субъекте работает оперативный штаб. Сотрудники профильных служб устанавливают обстоятельства произошедшего, при этом сам Меликов находится на связи с ответственными за это лицами.

Ночью над Россией были уничтожены еще три украинских беспилотника. Два из них перехватили в Курской области, еще один — в Орловской области.

5 ноября сообщалось об атаке дронов ВСУ на Токмак и Энергодар. В Токмаке в секторе частной застройки пострадал жилой дом, повреждения получили автомобиль и гараж.

Ранее российские десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

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