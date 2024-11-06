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Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над регионами России

МО: средства ПВО за ночь уничтожили три дрона над Курской и Орловской областями

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MOD Russia/Global Look Press

В ночь на 6 ноября средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Два дрона были уничтожены над Курской областью, один — над Орловской областью.

Накануне вечером, 5 ноября, в Белгороде украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар, в одной никого не было, из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его увезли в больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки на Курскую область
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