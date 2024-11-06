Российские десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что пункт управления беспилотниками располагался в одном из населенных пунктов, взятых под контроль украинскими войсками. Оттуда военнослужащие ВСУ запускали разведывательные и ударные беспилотники в сторону оборонительных позиций Вооруженных сил (ВС) России.

По данным Минобороны, после получения координат цели российские десантники нанесли три удара по пункту управления. В операции применялось орудие «Гиацинт-Б». Операторы БПЛА подтвердили успешное поражение цели, отметили в ведомстве.

26 октября в Минобороны сообщили, что расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» сумел поразить западное орудие Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника выявила на территории замаскированное орудие с находившимся рядом расчетом.

Ранее российская армия заняла «подземный город» ВСУ.