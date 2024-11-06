Беспилотник атаковал Дагестан

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон в небе над городом Каспийск, расположенном в Республике Дагестан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.

Он рассказал, что в настоящее время в российском субъекте работает оперативный штаб. Сотрудники профильных служб устанавливают обстоятельства произошедшего, при этом сам Меликов находится на связи с ответственными за это лицами.

«Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — добавил глава Дагестана.

В то же время руководитель республики призвал местных жителей сохранять спокойствие и не доверять информации из непроверенных источников. Кроме того, Меликов напомнил гражданам о необходимости воздержаться от размещения в социальных сетях видео и фотографий с места происшествия.

Утром 6 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были ликвидированы три украинских дрона. Два из них перехватили в Курской области, еще один — в Орловской области.

Ранее украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгородской области.