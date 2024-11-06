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В Вашингтоне и некоторых штатах закрылись избирательные участки

В Вашингтоне и ряде штатов, в том числе Пенсильвании, закрылись участки

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Kathy Kmonicek/AP

Избирательные участки на президентских выборах в США закрылись в столичном округе Колумбия и нескольких штатах, в том числе в ключевой Пенсильвании. Об этом сообщает РИА Новости.

5 ноября бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

По данным опросов, никто из кандидатов не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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Выборы в США - 2024
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