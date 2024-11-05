В России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы

Непрямая избирательная система США, при которой основную роль в голосовании играют не избиратели, а выборщики, может стать триггером в момент, когда страна находится как никогда близко к гражданской войне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.

По его словам, этот недостаток избирательной системы Соединенных Штатов становится очень актуальным. Отсутствие на выборах прямого волеизъявления народа может сыграть решающую роль в момент, когда страна «как никогда близко подошла к состоянию гражданской войны», указал Бут.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

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