Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии.

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах», — сказал политик.

Он отметил, что его предвыборный штаб активно работал в данном штате для достижения победы.

5 ноября Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.